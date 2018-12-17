2018-12-17T08:01:24+03:00
Общество

На аварийном мосту через Омь на год ограничат движение

Там смогут проехать только легковые автомобили
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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На аварийном мосту через Омь еще году будет ограничено движениеНа аварийном мосту через Омь еще году будет ограничено движениеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Мост чрез Омь, который находится в Калачинске, планируют перекрыть на целый год для большегрузов - с 24 декабря 2018 года по 31 декабря 2019 года. Об этом сообщается в проекте приказа, опубликованного на сайте Минстроя.

Из-за того, что опора моста признана аварийной, теперь по нему смогут проехать только легковые автомобили. Скорость автомобилей не должна превышать 30 километров в час, а дистанция 25 метров.

Всем остальным автомобилям придется ехать по объездной дороге и делать крюк в 15 километров. Из-за этого увеличится время прибытия скорых и пожарных машин, а также пассажирских автобусов в села на правом берегу Оми.

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