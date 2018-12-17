Рабочая неделя в Омске начнется с метели

17 Дек. 07:49 2018-12-17T08:04:43+03:00

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До середины новой рабочей недели в Омске и районах области будет стоять практически новогодняя погода. По прогнозам синоптиков, будет относительно тепло и снежно.

По данным Обь-Иртышского УГМС сегодня, 17 декабря, в городе ожидается от -6... -11 градусов ниже нуля, местами возможены небольшой снег, туман и изморозь. Ветер западный и юго-западный - 3-8 метров в секунду.

Во вторник, 18 декабря, еще немного потеплеет, обещают от -4... -9 градусов ниже нуля, а также небольшой и местами умеренный снег. Ветер западный, юго-западный - 5-10 метров в секунду, однако в отдельных районах могут быть и порывы до 15 метров.

В среду, 19 декабря, столбик термометра немного опустится. Днем прогнозируют -9... -14 градусов, а к вечеру мороз усилится до -19 градусов ниже нуля. Местами возможен небольшой снег. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный от 7 до 12 метров в секунду. В отдельных районах порывами до 17 метров.