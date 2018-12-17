Гаишник сдал пьяного омича, предлагавшего ему взятку

СЕГОДНЯ 07:43 2018-12-17T07:43:31+03:00

Пьяный омич пытался дать взятку гаишнику, а тот пожаловался на него в полицию Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Изменить размер текста: A A

Омича остановили сотрудники ГИБДД в Азовском районе. Инспекторам показалось, что он пьян, и они попросили его «подышать в трубочку». Подозрения инспекторов подтвердились, но находчивый омич нашел, как ему показалось, выход из ситуации. Он предложил инспектору взятку в тысячу рублей.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, инспектор от взятки отказался и сообщил о нарушителе в полицию. На омича завели уголовное дело по статье «Покушение на мелкое взяточничество».

Вину 49-летний омич полностью признал, его дело сейчас передали в суд. По данной статье мужчине может грозить штраф до 200 тысяч рублей, ограничение свободы или лишение свободы до 1 года.