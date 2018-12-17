2018-12-17T07:43:31+03:00
Общество

Гаишник сдал пьяного омича, предлагавшего ему взятку

Теперь на взяточника завели уголовное дело
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
Пьяный омич пытался дать взятку гаишнику, а тот пожаловался на него в полициюПьяный омич пытался дать взятку гаишнику, а тот пожаловался на него в полициюФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
Изменить размер текста:

Омича остановили сотрудники ГИБДД в Азовском районе. Инспекторам показалось, что он пьян, и они попросили его «подышать в трубочку». Подозрения инспекторов подтвердились, но находчивый омич нашел, как ему показалось, выход из ситуации. Он предложил инспектору взятку в тысячу рублей.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, инспектор от взятки отказался и сообщил о нарушителе в полицию. На омича завели уголовное дело по статье «Покушение на мелкое взяточничество».

Вину 49-летний омич полностью признал, его дело сейчас передали в суд. По данной статье мужчине может грозить штраф до 200 тысяч рублей, ограничение свободы или лишение свободы до 1 года.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24