2018-12-17T08:10:17+03:00
Общество

Омского подростка, спалившего дом после ссоры с матерью, осудили

Его приговорили к 120 часам обязательных работ
Анна МИКУЛА
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Хулигана приговорили к 120 часам обязательных работ.Хулигана приговорили к 120 часам обязательных работ.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Инцидент произошел в Тюкалинске в апреле. Местный подросток после ссоры с матерью спалил частный дом. В результате полностью выгорели и жилое помещение, и надворные постройки. Общий ущерб, причиненный агрессивным сыном, оценили в 600 тысяч рублей.

Парня судили за умышленный поджог чужого имущества. Свою вину он так и не признал.

- Суд, с учетом обстоятельств преступления, а также личности и возраста виновного, назначил ему наказание в виде 120 часов обязательных работ, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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