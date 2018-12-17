Омского подростка, спалившего дом после ссоры с матерью, осудили
Его приговорили к 120 часам обязательных работ
Хулигана приговорили к 120 часам обязательных работ.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Инцидент произошел в Тюкалинске в апреле. Местный подросток после ссоры с матерью спалил частный дом. В результате полностью выгорели и жилое помещение, и надворные постройки. Общий ущерб, причиненный агрессивным сыном, оценили в 600 тысяч рублей.
Парня судили за умышленный поджог чужого имущества. Свою вину он так и не признал.
- Суд, с учетом обстоятельств преступления, а также личности и возраста виновного, назначил ему наказание в виде 120 часов обязательных работ, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.