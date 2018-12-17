Омское правительство прокомментировало отставки зампредов

СЕГОДНЯ 07:16 2018-12-17T07:17:08+03:00

Стало известно, кто их заменит

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В правительстве Омской области произошли крупные кадровые перемены. Александр Бурков, который выиграл выборы губернатора в сентябре этого года, до сих пор не сформировал свое правительство. Все чиновники работают с приставкой и.о. до утверждения главой региона.

Но последовали и первые отставки. Начал Адександр Бурков с заместителей председателя правительства.От должностей освобождены Игорь Бондарев, Сергей Фролов, Владимир Компанейщиков, Татьяна Вижевитова, Андрей Стороженко, Борис Смольников, сообщает пресс-служба правительства. По нашей информации, всех трудоустроят на новые места.

Что касается новых назначений, то заместителями Председателя Правительства Омской области с сохранением постов министров стали Татьяна Дернова, Владимир Куприянов, Антон Заев. Заместителем председателя Правительства Омской области по внутренней политике назначен Михаил Каракоз.

Дмитрий Вьюшков занял пост министра здравоохранения. Евгений Козлов займет должность исполняющего обязанности министра имущественных отношений.

Новые назначенные члены правительства приступят к работе с 18 декабря 2018 года.