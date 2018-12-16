16 Дек. 10:54 2018-12-16T10:54:07+03:00

В Омске несколько домов остались без тепла Фото: vk.com

Изменить размер текста: A A

О крупной коммунальной аварии сообщают омичи в социальных сетях. Они опубликовали фото своих дворов, которые залиты водой. Авария произошла на улице Романенко в Чкаловске. На улице в Омске сейчас минусовая температура, поэтому вода во дворе начала замерзать.

Местные жители сообщают, что из-за аварии на теплопроводе вода текла всю ночь. Откачивать ее приехали только утром, вода начала замерзать. Жители опасаются, что их дворы превратятся в каток. По размещенным фото видно, что весь двор залит водой, также в воде и территория близлежащего садика. В подъездах домов высокая влажность, стоит туман.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, сейчас устраняется повреждение по улице Романенко, 7а

Тепла и горячей воды нет в домах: Романенко, 7, 7а, 7а/1, 12, 14, 14а, 15, 14б, 13а, 13, 10б. Устранить аварию и дать тепло и воду обещают к обеду сегодняшнего дня.