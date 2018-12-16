В Омске пьяный водитель сбил школьницу у парка
Девушка сейчас в больнице
В Омске пьяный водитель сбил школьницу у паркаФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Авария произошла накануне поздно вечером, в районе Советского парка в Нефтяниках. 16-летняя девушка шла вдоль улицы Пригородная по тротуару. Она двигалась со стороны улицы Андрианова в направлении улицы Мира. Водитель на «ВАЗе» ехал в попутном с ней направлении. 31-летний водитель сбил девушку прямо на тротуаре.
Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции, приехавшие сотрудники ГИБДД установили, что водитель был сильно пьян. На место аварии вызвали медиков, они доставили девушку с травмами в больницу.
Полицейские сейчас проводят проверку и выясняют все обстоятельства аварии.