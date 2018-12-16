В Омске выбрали лучшего Деда Мороза

СЕГОДНЯ 08:19 2018-12-16T08:19:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне напротив городской администрации в сквере им. Дзержинского прошел слет Дедов Морозов. Это уже второй слет, первый проходил в прошлом году. Омичам, гостям праздника и жюри предлагали выбрать лучшего волшебника этого года.

Дедам Морозам можно было взять с собой Снегурочку, а также группу поддержки. Для всех гостей праздника устраивали конкурсы и хороводы. В соревнованиях приняли участие 16 конкурсантов. Они демонстрировали свои танцы и новогоднюю программу, которой они будут развлекать взрослых и детей. Оценивал конкурсантов главный Дед Мороз Омска.

Лучшим Дедом Морозом стал Александр Мельников, который в обычной жизни работает заместителем директора по хозчасти Дворца культуры Кировского округа.