2018-12-16T08:18:47+03:00
Происшествия

В Омске в аварию попал грузовик, перевозивший биотуалеты

Авария произошла с участием трех машин
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске в аварию попал грузовик, перевозивший биотуалетыВ Омске в аварию попал грузовик, перевозивший биотуалетыФото: vk.com
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Накануне необычная авария произошла на Красноярском тракте. Там столкнулись сразу три машину – две легковушки и грузовик. Грузовая машина перевозила биотуалеты. Омичи опубликовали фото аварии в социальных сетях.

Как сообщают очевидцы, спровоцировал аварию «Мерседес», который попал в колею и вылетел на встречку. Там он столкнулся с машиной марки «Хонда», а также задел грузовик, перевозивший биотуалеты. Очевидцы жалуются, что из-за колеи там аварии случаются регулярно и просят коммунальщиков лучше следить за дорогой.

По словам очевидцев, в аварии никто серьезно не пострадал. Сильнее всего был поврежден автомобиль «Хонда» - у него разбит перед. Биотуалеты, судя по фото, также сильно не повредились.

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