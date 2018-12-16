В Омске в аварию попал грузовик, перевозивший биотуалеты

СЕГОДНЯ 08:18 2018-12-16T08:18:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне необычная авария произошла на Красноярском тракте. Там столкнулись сразу три машину – две легковушки и грузовик. Грузовая машина перевозила биотуалеты. Омичи опубликовали фото аварии в социальных сетях.

Как сообщают очевидцы, спровоцировал аварию «Мерседес», который попал в колею и вылетел на встречку. Там он столкнулся с машиной марки «Хонда», а также задел грузовик, перевозивший биотуалеты. Очевидцы жалуются, что из-за колеи там аварии случаются регулярно и просят коммунальщиков лучше следить за дорогой.

По словам очевидцев, в аварии никто серьезно не пострадал. Сильнее всего был поврежден автомобиль «Хонда» - у него разбит перед. Биотуалеты, судя по фото, также сильно не повредились.