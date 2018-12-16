2018-12-16T08:17:56+03:00
Общество

Шлеменко выиграл бой, после которого он задумается об уходе

Боец победил соперника досрочно
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Фото: WikipediaФото: Wikipedia
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Омский боец в смешанных единоборствах Александр Шлеменко накануне заявил о возможном завершении карьеры. Он рассказал, что после боя в Екатеринбурге против немецкого спортсмена Йонаса Билльштайна, он будет рассматривать в том числе и вариант завершения карьеры. Тогда спортсмен заявил, что ему сложно совмещать тренерскую и общественные работы с подготовкой к соревнованиям.

Бой, который прошел в Екатеринбурге завершился досрочной победой россиянина. Шлеменко уступил сопернику в первом раунде, зато досрочно одержал победу во втором. Он применил удушающий прием, - сообщает Спорт-Экспресс. Своей победой он прервал ряд поражений. Шлеменко приехали поддержать губернатор Омской области Александр Бурков и заместитель мэра Омска Олег Заремба. Станет ли этот бой последним в карьере для спортсмена, пока неизвестно.

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