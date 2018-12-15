2018-12-15T18:31:31+03:00
Происшествия

В Омской области машина насмерть сбила мужчину, шедшего посреди трассы

Потерпевший скончался на месте происшествия
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Пешеход от полученных травм скончался еще до приезда медиков.Пешеход от полученных травм скончался еще до приезда медиков.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом случилось сегодня, 15 декабря рано утром на автодороге Муромцево - Гузенево.

- Прибывшими сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель автомобиля ВАЗ-2108, мужчина 1995 года рождения, двигаясь по автодороге Муромцево - Гузенево, в районе 1 километра допустил наезд на пешехода, двигавшегося во встречном направлении, по середине проезжей части, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

В результате ДТП пешеход, мужчина 1976года рождения, скончался на месте происшествия. Окончательно обстоятельства и причины происшествия еще предстоит установить в ходе проверки.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24