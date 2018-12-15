2018-12-15T18:31:31+03:00
Происшествия

В Омской области машина насмерть сбила мужчину, шедшего посреди трассы

Потерпевший скончался на месте происшествия
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Пешеход от полученных травм скончался еще до приезда медиков.Пешеход от полученных травм скончался еще до приезда медиков.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом случилось сегодня, 15 декабря рано утром на автодороге Муромцево - Гузенево.

- Прибывшими сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель автомобиля ВАЗ-2108, мужчина 1995 года рождения, двигаясь по автодороге Муромцево - Гузенево, в районе 1 километра допустил наезд на пешехода, двигавшегося во встречном направлении, по середине проезжей части, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

В результате ДТП пешеход, мужчина 1976года рождения, скончался на месте происшествия. Окончательно обстоятельства и причины происшествия еще предстоит установить в ходе проверки.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Омский пенсионер из мести написал ложный донос на оставившую его молодую любовницу
На пытки в омской ИК-6 пожаловались 15 человек
Громкие отставки в облправительстве: Бурков уволил сразу троих вице-губернаторов
В Омске внезапно скончалась известная журналистка
Для Омска планируют закупить электробусы
Из-за десятков нарушений пожарной безопасности в Омске закрыли СКК им. Блинова
Омский боец Шлеменко подумывает завершить карьеру
Tele2 поощряет другие правила в HR
Инженер ДРСУ, принявший липовый ремонт дороги в Омской области, получил штраф в 400 тысяч
Омские депутаты предложили запустить автобус до Балашихи
Общественная палата Омской области работает в тесном взаимодействии с властью
Омичка прописала в чужой квартире 15 гастарбайтеров
При поддержке омских общественников вышла в свет книга о битве на Курской дуге
Омские полицейские раскрыли убийство по бутылке водки
Общественники рассказали омичам о нюансах новой системы вывоза мусора
В Общественной палате Омской области призывают рассказывать детям о подвигах земляков
Губернатор планирует сократить выходные пособия для чиновников
В Омске на карантин закрыли группы в 11 детских садах
Как оспорить кадастровую стоимость объектов недвижимости
Как зарегистрировать помещение, имеющее перепланировк
Омская кадастровая палата совместно с Росреестром провела Всероссийский день консультаций
В Омске дорожники пообещали вывезти снег из частного сектора
Член Общественной палаты поделился мнением о будущем муниципального транспорта Омска
Евгений Белов: Общественная палата - катализатор правильности решений для омской власти
В Омске столкнулись «Камаз» и легковушка