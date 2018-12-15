В Омской области машина насмерть сбила мужчину, шедшего посреди трассы
Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом случилось сегодня, 15 декабря рано утром на автодороге Муромцево - Гузенево.
- Прибывшими сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель автомобиля ВАЗ-2108, мужчина 1995 года рождения, двигаясь по автодороге Муромцево - Гузенево, в районе 1 километра допустил наезд на пешехода, двигавшегося во встречном направлении, по середине проезжей части, - сообщает пресс-служба областного УМВД.
В результате ДТП пешеход, мужчина 1976года рождения, скончался на месте происшествия. Окончательно обстоятельства и причины происшествия еще предстоит установить в ходе проверки.