В Омской области машина насмерть сбила мужчину, шедшего посреди трассы

15 Дек. 18:31 2018-12-15T18:31:31+03:00

Пешеход от полученных травм скончался еще до приезда медиков. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом случилось сегодня, 15 декабря рано утром на автодороге Муромцево - Гузенево.

- Прибывшими сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель автомобиля ВАЗ-2108, мужчина 1995 года рождения, двигаясь по автодороге Муромцево - Гузенево, в районе 1 километра допустил наезд на пешехода, двигавшегося во встречном направлении, по середине проезжей части, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

В результате ДТП пешеход, мужчина 1976года рождения, скончался на месте происшествия. Окончательно обстоятельства и причины происшествия еще предстоит установить в ходе проверки.