Омский пенсионер из мести написал ложный донос на оставившую его молодую любовницу

СЕГОДНЯ 18:26 2018-12-15T18:26:15+03:00

Теперь мстительному пенсионеру и самому грозит срок за ложный донос. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Теперь ему самому светит до 2 лет колонии

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Практически любовная драма разыгралась в Исилькуле. 64-летний местный житель не смог простить оставившую его 27-летнюю даму сердца. Чтобы отомстить бывшей возлюбленной, пенсионер не придумал ничего лучше, как написать на нее заявление в полицию.

Стражам порядка мужчина сообщил, что бывшая пассия украла его банковскую карту и сняла оттуда 3 тысячи рублей.

- Следователь возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба областного УМВД. - В ходе оперативных мероприятий полицейские изъяли запись камеры видеонаблюдения из банка, которая зафиксировала момент снятия денежных средств заявителем незадолго до обращения в полицию. Другие операции со счетом в этот день не производились. Собранные доказательства позволили следователю сделать вывод, что имеет место заведомо ложный донос о совершении преступления.

Теперь уже уголовное дело возбудили в отношении доносчика. Ему грозит до 2 лет лишения свободы.