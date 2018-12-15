2018-12-15T11:52:42+03:00
Общество

На пытки в омской ИК-6 пожаловались 15 человек

В основном это выходцы из Чечни и Дагестана
Анна МИКУЛА
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Заключенные снова жалуются на пытки в омской колонии.Заключенные снова жалуются на пытки в омской колонии.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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После, казалось бы, небольшого затишья в информационном поле снова появилась омская ИК-6. И новости опять не про хоккейные турниры или конкурс на лучшую снежную скульптуру, о которых периодически рассказывают в пресс-службе регионального УФСИН.

Адвокат Вера Гончарова, у которой в этом исправиельном учреждении находятся несколько подзащитных, рассказала о новых случаях насилия там. По ее информации, коллективную жалобу в ЕСПЧ подали подали сразу 15 заключенных, многие из которых - выходцы из Дагестана и Чечни. Все эти люди рассказывают о применявшихся к ним пыткам. Причем разные люди говорят об одних и тех же методах подавшения воли заключенных. Также известно, что к жалобе готовы присоединиться и другие сидельцы.

Напомним, омская ИК-6 уже облетела не только местные, но и федеральные ленты новостей в октябре. Тогда там произошл бунт, а зэки вывесили в вентилляционное окно плакат с единственным словом: «Спасите». Порядок там удалось навести только после введения ОМОНа. Случившеся назвали локальным конфликтом между двумя группами заключенных.

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