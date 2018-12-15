2018-12-15T10:53:15+03:00
Общество

Громкие отставки в облправительстве: Бурков уволил сразу троих вице-губернаторов

По информации СМИ, должностей лишились его замы Владимир Компанейщиков, Татьяна Вижевитова, Сергей Фролов, а также Игорь Бондарев
Анна МИКУЛА
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Фото: omskportal.ruФото: omskportal.ru
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Александр Бурков, как и обещал после инаугурации на пост губернатора Омской области, начал формировать новый состав правительства. Напомним, на это он отвел три месяца с момента назначения на должность.

Официальную информацию о громких отставках опубликуют, видимо, в начале следующей недели, но уже сейчас появилась ясность, кто именно покинет свой пост. «Омск-информ» со ссылкой на свои источники сообщает об увольнении, как минимум, троих вице-губернаторов - Татьяны Вижевитовой, Владимира Компанейщикова и Сергея Фролова. С большой вероятностью должности лишится и экс-силовик Игорь Бондарев, который работает в облправительстве с 2014 года. Также есть вероятность, что в отставку могут быть отправлены министры имущественных отношений Борис Смольников и здравоохранения - Андрей Стороженко. Кстати, слухи об увольнении последнего периодически появляются в СМИ, но до сих пор чиновнику удавалось сохранять место.

Пока информацию о своем увольнении подтвердила только Татьяна Вижевитова, которая с 2015 года курировала социальные вопросы. Тогда же заместителем губернатора, отвечающим за внутреннюю политику, стал Владимир Компанейщиков. А в областном правительстве он работает с 2013 года. Сергей Фролов перешел в 2017 году из городской администрации, он отвечает за ЖКХ и строительство.

ОФИЦИАЛЬНО

Начальник Главного управления по информационной политике правительства Омской области:

– Кадровую политику Александр Бурков вел с первого дня работы в Омской области. Наблюдал и анализировал деятельность всего кабинета министров, рассматривая возможность перестройки структуры и деятельности регионального правительства. Я предлагаю набраться терпения и дождаться опубликования официальных документов.

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