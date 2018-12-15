2018-12-15T10:04:19+03:00
Общество

В Омске внезапно скончалась известная журналистка

Ольге Ермоленко было всего 45 лет
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Комментарии: comments1
1 января Ольге Ермоленко исполнилось бы 46 лет.1 января Ольге Ермоленко исполнилось бы 46 лет.Фото: vk.com
Изменить размер текста:

Трагическое известие о своей сотруднице Ольге Ермоленко, проработавшей там более 20 лет, опубликовал издательский дом «Триэс». Накануне она скончалась на 46-м году жизни. По предварительным данным, смерть наступила от внезапной остановки сердца.

Ольга Ермоленко окончила филологический факультет ОмГУ. Она долгое время была главным редактором газеты «Хочу работать», последние несколько лет руководила сайтом «БК55». У Ольги остались муж и дочь. 1 января ей был исполнилось 46 лет.

«Комсомольская правда» выражает искрение соболезнования ее родным и близким.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24