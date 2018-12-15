В Омске внезапно скончалась известная журналистка

15 Дек. 09:56 2018-12-15T10:04:19+03:00

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Трагическое известие о своей сотруднице Ольге Ермоленко, проработавшей там более 20 лет, опубликовал издательский дом «Триэс». Накануне она скончалась на 46-м году жизни. По предварительным данным, смерть наступила от внезапной остановки сердца.

Ольга Ермоленко окончила филологический факультет ОмГУ. Она долгое время была главным редактором газеты «Хочу работать», последние несколько лет руководила сайтом «БК55». У Ольги остались муж и дочь. 1 января ей был исполнилось 46 лет.

«Комсомольская правда» выражает искрение соболезнования ее родным и близким.