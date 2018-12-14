2018-12-14T14:22:38+03:00
Общество

Для Омска планируют закупить электробусы

Глава депатранса считает, что троллейбусы уже устарели
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Для Омска планируют закупить электробусыДля Омска планируют закупить электробусыФото: Павел КЛОКОВ
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В департаменте транспорта горадминистрации собираются закупить электробусы. По заявлению главы дептранса, уже в феврале Омск получит необычный вид транспорта на тестирование.

Электробус – это такой вид автобуса, который работает от электричества. При этом ему не нужны специальные «рога» как троллейбусу. Он может подзаряжаться ночью и ездить целый день используя эту энергию.

- Понятие «троллейбус» ушло в прошлое - теперь есть электробусы. Электробус первого типа - это машина, которая ночью заряжается, а днем ездит. Электробус второго типа - это троллейбус с динамической подзарядкой. Пропало электричество на линии - он доедет до депо, - цитирует «Омск-Информ» главу департамента транспорта Александра Вялкова.

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