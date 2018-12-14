2018-12-14T14:00:22+03:00
Общество

Инженер ДРСУ, принявший липовый ремонт дороги в Омской области, получил штраф в 400 тысяч

Под бумагами он поставил свою подпись
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Фото: Пресс-служба следственного комитетаФото: Пресс-служба следственного комитета
Изменить размер текста:

История с липовой дорогой в Знаменском районе началась еще в 2015 году. Тогда сильным паводком размыло дорогу в районе. Правительство области тогда выделило около 50 миллионов на ремонт дороги. Трое предприимчивых омичей заключили договор субподряда с организацией которая выиграла аукцион на ремонт. Они сделали видимость, что отремонтировали дорогу и получили за это 43 миллиона.

Работы они сдавали в ноябре, главный инженер государственного предприятия «Дорожное ремонтно-строительное управление № 5» подписал все бумаги не глядя, ссылаясь на то, что уже выпал снег и качество ремонта проверить невозможно. Весной местные жители обнаружили, что дороги нет и стали жаловаться. На мошенников завели уголовное дело.

Как сообщили в областной прокуратуре, пока приговор вынесли только дорожнику, который подписывал бумаги. Он признал свою вину и за халатность получил всего 400 рублей штрафа. Также он не сможет занимать государственные должности в течение двух лет.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Депутат Ложкин - о ротациях в команде омского губернатора: Это сигнал - у чиновников мало времени на выполнение задач
В Омске поймали преступника, находившегося в федеральном розыске за наркотики
В Омске утвердили тарифы на проезд в маршрутках
Жителям Омска придется покупать мусорные контейнеры за свой счет
В Омске почти в три раза увеличилось число школ, где введен карантин
Политолог прокомментировал отставки и назначения в омском правительстве
В Омске новый автобус «ПАЗ» попал в аварию
В Омске пенсионерка, услышавшая рекламу по радио, потеряла из-за нее 300 тысяч
ПРОГРАММА новогодних и рождественских мероприятий декабрь 2018 – январь 2019 года
Новый детский канал Nicktoons появился у юных омичей
Транспортники объяснили, почему ставят новые «Газели» в Омске на непопулярные маршруты
Сбербанк и компания «Омск РТС» запустили партнерскую программу по кредитной бизнес-карте