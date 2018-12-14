Инженер ДРСУ, принявший липовый ремонт дороги в Омской области, получил штраф в 400 тысяч

СЕГОДНЯ 14:00 2018-12-14T14:00:22+03:00

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История с липовой дорогой в Знаменском районе началась еще в 2015 году. Тогда сильным паводком размыло дорогу в районе. Правительство области тогда выделило около 50 миллионов на ремонт дороги. Трое предприимчивых омичей заключили договор субподряда с организацией которая выиграла аукцион на ремонт. Они сделали видимость, что отремонтировали дорогу и получили за это 43 миллиона.

Работы они сдавали в ноябре, главный инженер государственного предприятия «Дорожное ремонтно-строительное управление № 5» подписал все бумаги не глядя, ссылаясь на то, что уже выпал снег и качество ремонта проверить невозможно. Весной местные жители обнаружили, что дороги нет и стали жаловаться. На мошенников завели уголовное дело.

Как сообщили в областной прокуратуре, пока приговор вынесли только дорожнику, который подписывал бумаги. Он признал свою вину и за халатность получил всего 400 рублей штрафа. Также он не сможет занимать государственные должности в течение двух лет.