2018-12-14T14:00:22+03:00
Общество

Инженер ДРСУ, принявший липовый ремонт дороги в Омской области, получил штраф в 400 тысяч

Под бумагами он поставил свою подпись
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
Фото: Пресс-служба следственного комитетаФото: Пресс-служба следственного комитета
Изменить размер текста:

История с липовой дорогой в Знаменском районе началась еще в 2015 году. Тогда сильным паводком размыло дорогу в районе. Правительство области тогда выделило около 50 миллионов на ремонт дороги. Трое предприимчивых омичей заключили договор субподряда с организацией которая выиграла аукцион на ремонт. Они сделали видимость, что отремонтировали дорогу и получили за это 43 миллиона.

Работы они сдавали в ноябре, главный инженер государственного предприятия «Дорожное ремонтно-строительное управление № 5» подписал все бумаги не глядя, ссылаясь на то, что уже выпал снег и качество ремонта проверить невозможно. Весной местные жители обнаружили, что дороги нет и стали жаловаться. На мошенников завели уголовное дело.

Как сообщили в областной прокуратуре, пока приговор вынесли только дорожнику, который подписывал бумаги. Он признал свою вину и за халатность получил всего 400 рублей штрафа. Также он не сможет занимать государственные должности в течение двух лет.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Для Омска планируют закупить электробусы
Из-за десятков нарушений пожарной безопасности в Омске закрыли СКК им. Блинова
Омский боец Шлеменко подумывает завершить карьеру
Tele2 поощряет другие правила в HR
Омские депутаты предложили запустить автобус до Балашихи
Общественная палата Омской области работает в тесном взаимодействии с властью
Омичка прописала в чужой квартире 15 гастарбайтеров
При поддержке омских общественников вышла в свет книга о битве на Курской дуге
Омские полицейские раскрыли убийство по бутылке водки
Общественники рассказали омичам о нюансах новой системы вывоза мусора
В Общественной палате Омской области призывают рассказывать детям о подвигах земляков
Губернатор планирует сократить выходные пособия для чиновников
В Омске на карантин закрыли группы в 11 детских садах
Как оспорить кадастровую стоимость объектов недвижимости
Как зарегистрировать помещение, имеющее перепланировк
Омская кадастровая палата совместно с Росреестром провела Всероссийский день консультаций
В Омске дорожники пообещали вывезти снег из частного сектора
Член Общественной палаты поделился мнением о будущем муниципального транспорта Омска
Евгений Белов: Общественная палата - катализатор правильности решений для омской власти
В Омске столкнулись «Камаз» и легковушка