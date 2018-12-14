2018-12-14T13:42:07+03:00
Общество

Омские депутаты предложили запустить автобус до Балашихи

Такая идея им пришла после слов главы дептранспорта, что из-за уехавшего «Авангарда» горожане перестали ездить на автобусах
Анна МИКУЛА
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В Омском горсовете прошло заседание рабочей группы, на котором обсуждали проблемы транспорта. С докладом выступил глава дептранспорта Александр Вялков. Чиновник рассказал, что несмотря на все усилия и в следующем году окончательно выбраться из долговой ямы не получится. В этом году удалось значительно сэкономить и начать больше зарабатывать, но в целом ситуация еще напряженная. Напомним, еще накауне, выступая перед Общественным советом при РЭК, Вялков посетовал: людей стали перевозить меньше из-за оттока населения. В следующем году, по прогнозам, эта тенденция сохранится.

В этот раз об обозначил еще одну неожиданную проблему.

- Вот у нас была «Арена Омск», был хоккей, были пассажиры. Сейчас там пассажиров нет. Автобусы не загружены, - цитирует «Омск-информ» Александра Вялкова.

Чтобы исправить ситуацию, депутаты в шутку предложили запустить автобус до подмосковного города, где еще, как минимум, год будут базироваться «ястребы».

- Ну, это надо в Минпром обращаться... Это уже межмуниципальный маршрут, - заметил Вялков.

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