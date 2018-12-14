Омские депутаты предложили запустить автобус до Балашихи
В Омском горсовете прошло заседание рабочей группы, на котором обсуждали проблемы транспорта. С докладом выступил глава дептранспорта Александр Вялков. Чиновник рассказал, что несмотря на все усилия и в следующем году окончательно выбраться из долговой ямы не получится. В этом году удалось значительно сэкономить и начать больше зарабатывать, но в целом ситуация еще напряженная. Напомним, еще накауне, выступая перед Общественным советом при РЭК, Вялков посетовал: людей стали перевозить меньше из-за оттока населения. В следующем году, по прогнозам, эта тенденция сохранится.
В этот раз об обозначил еще одну неожиданную проблему.
- Вот у нас была «Арена Омск», был хоккей, были пассажиры. Сейчас там пассажиров нет. Автобусы не загружены, - цитирует «Омск-информ» Александра Вялкова.
Чтобы исправить ситуацию, депутаты в шутку предложили запустить автобус до подмосковного города, где еще, как минимум, год будут базироваться «ястребы».
- Ну, это надо в Минпром обращаться... Это уже межмуниципальный маршрут, - заметил Вялков.