Омичка прописала в чужой квартире 15 гастарбайтеров
Безработная омичка придумала по ее мнению идельную схему, чтобы заработать. Она подыскивала на железнодорожном вокзале Омска приехавших на заработки гастарбайтеров из Узбекистана. Для того, чтобы они могли устроиться на работу в Омске, им нужна регистрация. Предприимчивая сибирячка предлагала им прописку в квартире у родителей ее бывшего мужа. Бывшие родственники о такой схеме заработка женщины не знали.
Как сообщили в пресс-службе Омской транспортной прокуратуры, женщине удалось прописать в квартире 15 гастарбайтеров. С каждого она требовала 1700 рублей. Прописать жителей Узбекистана ей удалось благодаря тому, что в паспорте у нее остался штамп о регистрации по месту жительства.
На женщину завели уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина». Вину женщина признала, дело передали в суд.