Омичка прописала в чужой квартире 15 гастарбайтеров

14 Дек. 13:19 2018-12-14T13:19:41+03:00

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Безработная омичка придумала по ее мнению идельную схему, чтобы заработать. Она подыскивала на железнодорожном вокзале Омска приехавших на заработки гастарбайтеров из Узбекистана. Для того, чтобы они могли устроиться на работу в Омске, им нужна регистрация. Предприимчивая сибирячка предлагала им прописку в квартире у родителей ее бывшего мужа. Бывшие родственники о такой схеме заработка женщины не знали.

Как сообщили в пресс-службе Омской транспортной прокуратуры, женщине удалось прописать в квартире 15 гастарбайтеров. С каждого она требовала 1700 рублей. Прописать жителей Узбекистана ей удалось благодаря тому, что в паспорте у нее остался штамп о регистрации по месту жительства.

На женщину завели уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина». Вину женщина признала, дело передали в суд.