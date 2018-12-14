Общественная палата Омской области работает в тесном взаимодействии с властью

14 Дек. 13:25 2018-12-14T13:26:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Общественная палата Омской области постоянно на связи с представителями всех органов власти в области и городе. Практически ни одно важное решение в регионе не проходит без предварительного рассмотрения в этой организации. Общественники, в свою очередь, зная проблемы изнутри, доводят их до сведения власти. Например, ветеранская организация, которую возглавляет член Общественной палаты Евгений Белов, имеет даже свой канал для обратной связи с местными жителями. В региональной газете выходит вложение «Наше время», в котором публикуют обращения граждан, а потом рассказывают, что было сделано для решения вопроса.

- У нас большая редколлегия – 12 человек. Они регулярно собираются и обсуждают то или иное направление нашей жизни. Материалы рассылаются по всем первичным ветеранским организациям. Результаты этой работы есть – люди дают ответную реакцию в газету. Задача – вскрыть те или иные проблемы на местах и принять решение, провести работы, - рассказывает Евгений Белов. - Люди обращаются со всеми вопросами жизни – это ЖКХ, транспорт, социальные вопросы, медицина, образование, дороги, скверы, парки – вся наша жизнь. Они приходят и рассказывают о своих бедах, мы смотрим, как их поддержать. Также занимаемся работой наших ветеранских культурных организаций – это хоры, танцы, инструментальные ансамбли, здоровый образ жизни ветеранов с участием медиков. Пожилых людей объединяем в группы, которые занимаются походами, гимнастикой, соревнованиями.

Со своими проблемами жители региона могут в рабочее время обратиться по месту жительства в первичную окружную организацию или прийти напрямую в здание «Дома ветеранов» по адресу: Партизанская, 12.