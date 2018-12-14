Общественники рассказали омичам о нюансах новой системы вывоза мусора

СЕГОДНЯ 12:48 2018-12-14T12:48:04+03:00

По прогнозам всех экспертов, к работе по вывозу твердых коммунальных отходов региональный оператор приступит не раньше февраля-марта. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Уже известно, что переход на новую систему вывоза мусора в Омской области откладывается. Единый региональный оператор, который с 2019 года должен отвечать за эту коммунальную услугу, не успел подать необходимые документы в РЭК. Из-за этого власти не успевают принять новый тариф для ООО "Магнит". По прогнозам всех экспертов, к работе по вывозу твердых коммунальных отходов региональный оператор приступит не раньше февраля-марта.

Тем не менее, общественники регулярно проводят информационную работу с населением. На встречах с жителями и старшими по домам эксперты разъясняют омичам нюансы новой системы. Среди них и начальник Государственной Жилищной инспекции по Омской области, член Общественной палаты Александр Бурых. Он рассказал сибирякам об основных требованиях "мусорной реформы".

- мусорная площадка должна находиться не ближе 20 м от дома, но и не далее 100 м. Под установкой должно быть асфальтовое или бетонное основание и ограждение не ниже 180 см. Размещать более 5 контейнеров запрещено;

- закон не запрещает накапливать мусора при помощи выкатных контейнеров в домах, где есть мусоропроводы, и при помощи мешков в частном секторе. При этом многоквартирные дома, в которых есть выкатные контейнеры, должны поставить площадку для складирования крупногабаритного мусора;

- оплачивать новую услугу будут в том числе члены гаражных кооперативов и люди, получившие прописку в СНТ;