2018-12-14T12:48:04+03:00
Общество

Общественники рассказали омичам о нюансах новой системы вывоза мусора

Эксперты проводят регулярные встречи с жителями
Поделиться:
По прогнозам всех экспертов, к работе по вывозу твердых коммунальных отходов региональный оператор приступит не раньше февраля-марта.По прогнозам всех экспертов, к работе по вывозу твердых коммунальных отходов региональный оператор приступит не раньше февраля-марта.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Уже известно, что переход на новую систему вывоза мусора в Омской области откладывается. Единый региональный оператор, который с 2019 года должен отвечать за эту коммунальную услугу, не успел подать необходимые документы в РЭК. Из-за этого власти не успевают принять новый тариф для ООО "Магнит". По прогнозам всех экспертов, к работе по вывозу твердых коммунальных отходов региональный оператор приступит не раньше февраля-марта.

Тем не менее, общественники регулярно проводят информационную работу с населением. На встречах с жителями и старшими по домам эксперты разъясняют омичам нюансы новой системы. Среди них и начальник Государственной Жилищной инспекции по Омской области, член Общественной палаты Александр Бурых. Он рассказал сибирякам об основных требованиях "мусорной реформы".

- мусорная площадка должна находиться не ближе 20 м от дома, но и не далее 100 м. Под установкой должно быть асфальтовое или бетонное основание и ограждение не ниже 180 см. Размещать более 5 контейнеров запрещено;

- закон не запрещает накапливать мусора при помощи выкатных контейнеров в домах, где есть мусоропроводы, и при помощи мешков в частном секторе. При этом многоквартирные дома, в которых есть выкатные контейнеры, должны поставить площадку для складирования крупногабаритного мусора;

- оплачивать новую услугу будут в том числе члены гаражных кооперативов и люди, получившие прописку в СНТ;

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Омские депутаты предложили запустить автобус до Балашихи
Общественная палата Омской области работает в тесном взаимодействии с властью
Омичка прописала в чужой квартире 15 гастарбайтеров
При поддержке омских общественников вышла в свет книга о битве на Курской дуге
Омские полицейские раскрыли убийство по бутылке водки
В Общественной палате Омской области призывают рассказывать детям о подвигах земляков
Губернатор планирует сократить выходные пособия для чиновников
В Омске на карантин закрыли группы в 11 детских садах
Как оспорить кадастровую стоимость объектов недвижимости
Как зарегистрировать помещение, имеющее перепланировк
Омская кадастровая палата совместно с Росреестром провела Всероссийский день консультаций
В Омске дорожники пообещали вывезти снег из частного сектора
Член Общественной палаты поделился мнением о будущем муниципального транспорта Омска
Евгений Белов: Общественная палата - катализатор правильности решений для омской власти
В Омске столкнулись «Камаз» и легковушка