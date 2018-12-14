2018-12-14T12:50:15+03:00
Происшествия

Омские полицейские раскрыли убийство по бутылке водки

Преступника поймали и завели уголовное дело
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омские полицейские раскрыли убийство по бутылке водкиОмские полицейские раскрыли убийство по бутылке водкиФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Омич убил своего знакомого, с которым они вместе устроили застолье в селе Лесная База Черлакского района. Испугавшись, он побежал к местному фельдшеру и сказал, что его другу плохо. Медик, которая пришла на вызов, увидела мужчину, истекающего кровью. Он был усажен за стол и накрыт одеялом. Рядом лежал нож, на столе стояли две рюмки. Фельдшер уже ничем не смогла помочь мужчине и вызвала полицию.

Как сообщают в пресс-службе омской полиции, они стали опрашивать местных жителей. Оказалось, одна из женщин купила 34-летнему жителю соседнего села бутылку водки. Это была благодарность за помощь по дому. Такая же бутылка водки была обнаружена и в доме, где нашли труп мужчины. Гостя из соседнего села тут же задержали, и он признался, что во время застолья у них со знакомым произошел конфликт. Он взял со стола нож и смертельно ранил друга. Потом испугался и побежал к фельдшеру, чтобы «замести следы». Мужчину задержали, на него возбудили уголовное дело.

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