При поддержке омских общественников вышла в свет книга о битве на Курской дуге

СЕГОДНЯ 13:00 2018-12-14T13:00:03+03:00

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В Общественной палате Омской области рассматривают практически все аспекты жизни региона - от работы муниципального транспорта до патриотического воспитания молодежи. Отдельная тема - поддержка ветеранов. Один из членов региональной организации Евгений Белов как раз курирует это направление.

- Мы прежде всего занимаемся социальными вопросами, поддержкой тех людей, которым нужна помощь. Важно, одиноких пенсионеров вовлечь в общественную работу, вернуть им интерес к жизни, - отмечает председатель Омского областного Совета общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Евгений Белов. - У нас есть подразделения ветеранской организации сотрудников УМВД, афганцев, десантников, энергетиков, работников здравоохранения, образования, культуры. Таких профессиональных организаций достаточно много. Нашим сотрудникам легче и проще узнавать, чем живет Иван Иванович или Анастасия Петровна, потому что многие члены организации работают там по 20-30 лет и знают, кто чем живет и кому какая помощь нужна.

Также при поддержке региональной Общественной палаты издаются воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых действий в горячих точках. Это важно, чтобы новые поколения знали об истории того времени, помнили о подвигах наших земляков. К 50-летию омской ветеранской организации была издана книга, посвященная юбилею этого движения. А сегодня, 14 декабря, проходит презентация издания о битве на Курской дуге.