Губернатор планирует сократить выходные пособия для чиновников
Поправки губернатор Александр Бурков планирует внести в Кодекс о госдолжностях и госслужбе региона. Сейчас чиновники получают премию в размере четырехмесячного денежного содержания, если истек срок контракта, заключенного на срок полномочий члена правительства или руководителя государственного органа Омской области.
Как сообщает «Новый Омск», согласно новому проекту закона чиновники-руководители могут лишиться выгодных выплат. На них сейчас могут рассчитывать помощники и советники заместителей председателя регионального правительства, заместители министра, начальники управлений. Они останутся без компенсаций, как только закон будет принят.