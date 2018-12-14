2018-12-14T12:21:15+03:00
Общество

Губернатор планирует сократить выходные пособия для чиновников

Так он планирует сэкономить на "золотых парашютах"
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
Губернатор планирует сократить выходные пособия для чиновниковГубернатор планирует сократить выходные пособия для чиновниковФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Изменить размер текста:

Поправки губернатор Александр Бурков планирует внести в Кодекс о госдолжностях и госслужбе региона. Сейчас чиновники получают премию в размере четырехмесячного денежного содержания, если истек срок контракта, заключенного на срок полномочий члена правительства или руководителя государственного органа Омской области.

Как сообщает «Новый Омск», согласно новому проекту закона чиновники-руководители могут лишиться выгодных выплат. На них сейчас могут рассчитывать помощники и советники заместителей председателя регионального правительства, заместители министра, начальники управлений. Они останутся без компенсаций, как только закон будет принят.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24