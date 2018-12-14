В Общественной палате Омской области призывают рассказывать детям о подвигах земляков

СЕГОДНЯ 12:25 2018-12-14T12:25:32+03:00

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Члены Общественной палаты Омской области, которая в декабре отмечает свое 10-летие, рассматривают, по сути, все насущные проблемы, связанные с жизнью региона. На комиссиях ее представители обсуждают вопросы обеспечения развития предпринимательства, малого и среднего бизнеса. Выясняют, что этому мешает. Рассматривают и проблемы развития пассажирского транспорта, а также вывоза бытовых отходов. Во время недавнего ремонта дорог специальные комиссии контролировали процесс непосредственно на местах.

Но на особом месте находится патриотическое воспитание молодежи в нашем регионе. Ему уделяют пристальное внимание.

- Есть стратегия патриотического воспитания подрастающего поколения, принятое распоряжением Правительства России. Это большая и подробная программа, - рассказывает член Общественной палаты Омской области Евгений Белов. - Например, в Крутинском 100-процентный охват молодежи. А по городу это очень малый процент. Вот 9 декабря был День героев России. Мы проводили встречу с мамой Олега Охрименко. Это сотрудник МВД, который совершил подвиг на улице Омска. Когда хулиган бросил гранату, он закрыл ее собой и спас прохожих на остановке. Когда начинаешь говорить, многие ребята об этом не знают.