В Омске на карантин закрыли группы в 11 детских садах

СЕГОДНЯ 12:18 2018-12-14T12:18:33+03:00

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За вторую неделю декабря в Омске ОРВИ заболели 9934 человека. В Роспотребнадзоре отмечают, что это даже на 21,8% ниже эпидемического порога. Однако в некоторых садиках и школах группы и классы все же пришлось закрыть на карантин из-за большого количества заболевших.

Из-за отсутствия более 20% детей по причине ОРВИ 17 групп в 11 дошкольных учреждениях и 9 классов в 6 школах закрыли на карантин. Такая мера позволяет предотвратить распространение заболевания.

В ведомстве отмечают: вирусы гриппа сейчас на территории нашего региона не циркулируют. Замечены только негриппозные респираторные вирусы. Тем не менее, врачи все равно советуют обращаться к медикам при появлении признаков заболевания.