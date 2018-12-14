В Омске на карантин закрыли группы в 11 детских садах
За вторую неделю декабря в Омске ОРВИ заболели 9934 человека. В Роспотребнадзоре отмечают, что это даже на 21,8% ниже эпидемического порога. Однако в некоторых садиках и школах группы и классы все же пришлось закрыть на карантин из-за большого количества заболевших.
Из-за отсутствия более 20% детей по причине ОРВИ 17 групп в 11 дошкольных учреждениях и 9 классов в 6 школах закрыли на карантин. Такая мера позволяет предотвратить распространение заболевания.
В ведомстве отмечают: вирусы гриппа сейчас на территории нашего региона не циркулируют. Замечены только негриппозные респираторные вирусы. Тем не менее, врачи все равно советуют обращаться к медикам при появлении признаков заболевания.