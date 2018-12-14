Член Общественной палаты поделился мнением о будущем муниципального транспорта Омска

СЕГОДНЯ 11:23 2018-12-14T11:23:18+03:00

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Уже с 1 января Омск ждут изменения в системе работы муниципального транспорта. Все перевозчики, в том числе и частные, будут работать по регулируемому тарифу. То есть в любом виде транспорта проезд будет одинаковым - 25 рублей при безналичном и 30 - при наличном расчете. Предстоящее повышение стоимости проезда напрямую коснется всех горожан. Призванная защищать их интересы Общественная палата Омской области внимательно изучает все грядущие изменения.

- Нужно менять всю стратегию развития муниципального транспорта. Видно, что он убыточен. А значит, надо не просто покупать новые автобусы, а менять всю систему организации управления с учетом рыночных условий, - подчеркнул член Общественной палаты Евгений Белов. - Мы это рассматриваем с представителями бизнеса, власти и транспортниками. Надо смело переходить в формат круглого стола. Власть должна определить правила на площадке города, области. Сделать это надо вместе с предпринимателями в правовом поле. Объявляя конкурс, вовлекать туда ресурсы и средства не бюджетные, а бизнеса, как это делается во всем мире. Потом надо жестко контролировать, чтобы установленные правила соблюдались. У нас вот проезд поднимают до 30 рублей. А, когда днем едешь по городу, в автобусах сидят по два-три человека. И поднимают цену проезда, чтобы обеспечить работу предприятия, которое не зарабатывает деньги. А это неправильно. В рыночных условиях каждое предприятие должно быть финансово сбалансированным, оно не имеет права быть убыточным. Иначе это просто недостатки организации и системы управления, подготовки кадров и так далее.

Свои предложения по проекту развития транспортной системы в Омске представители Общественной палаты Омской области передали на рассмотрение в мэрию.