В Омске дорожники пообещали вывезти снег из частного сектора

СЕГОДНЯ 11:31 2018-12-14T11:31:02+03:00

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С начала зимы из Омска, по данным властей, уже вывезли 155,2 тысячи кубометров снега. Это в два раза больше чем, в прошлом году за такой же период. Тем не менее, омичи в соцсетях регулярно жалуются, что на их улицах не вывезен снег – он лежит на обочинах, на дорогах колеи и наледь.

Как сообщили в управлении дорожного хозяйства и благоустройства Омска, в ближайшее время они планируют очищать от снега и наледи частный сектор.

- Нам поручено ликвидировать наледь и зауженность на территориях межквартальных проездов, а также провести грейдирование дорог в частном секторе. Такие же работы запланированы вблизи пешеходных переходов и остановок общественного транспорта, - сообщил ообщил начальник контрольно-диспетчерской службы «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» Анатолий Бакланов.