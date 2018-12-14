Евгений Белов: Общественная палата - катализатор правильности решений для омской власти

14 Дек. 10:56 2018-12-14T10:56:29+03:00

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В этом году Общественная палата Омской области отмечает 10-летие. Один из ее представителей, бывшй мэр Евгений Белов рассказал, чего общественникам удалось добиться за последнее время.

- Общественная палата - это место, где можно и посоветоваться, разработать планы по стабилизации социальных вопросов, решить проблемы по разным направлениям в Омской области, - рассказал Евгений Иванович. - Это предпринимательство, экономика, развитие общественного транспорта, порядок в городе, контроль за выполнением тех или иных задач, указов президента. Все постановления, которые принимают областное правительство и мэрия, мы тоже пропускаем через Общественную палату и потом доводим своем мнение до руководства города и области. По сути дела, это катализатор правильности принимаемых решений.

Например, один из недавних успехов региональной Общественной палаты – разрешение громкой истории со 108-м постановлением мэрии об аренде земли для предпринимателей. Благодаря вмешательству общественников, удалось внести существенные корректировки в это постановление.

- Через общественные организации с участием министерства имущественных отношений, экономики, финансов нащупали же правильные пути решения этого вопроса и довели до губернатора, - подчеркнул Евгений Белов. - Удалось прийти к компромиссу в интересах экономики Омского региона. Это очень сложная была работа, и она сегодня дает свои результаты.