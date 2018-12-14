2018-12-14T10:45:46+03:00
Общество

В Омске столкнулись «Камаз» и легковушка

О пострадавших пока неизвестно [фото]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске столкнулись «Камаз» и легковушкаВ Омске столкнулись «Камаз» и легковушкаФото: vk.com
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В соцсетях омичи поделились фотографиями аварии, которая произошла на пересечении улицы Кирова и 25-ой Рабочей. В аварии столкнулись легковушка и «Камаз». В результате аварии у легковушки сильно поврежден перед машины. На фото видно, как из-под капота идет дым.

Водитель большегруза осматривает повреждения Фото: vk.com

Водитель большегруза осматривает поврежденияФото: vk.com

«Камаз» в аварии тоже пострадал. На фото видно, как водитель осматривает повреждения машины. На месте уже работают сотрудники ГИБДД. Они и выяснят все обстоятельства аварии. О пострадавших в аварии пока не сообщается.

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