В Омске столкнулись «Камаз» и легковушка

14 Дек. 10:45 2018-12-14T10:45:46+03:00

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В соцсетях омичи поделились фотографиями аварии, которая произошла на пересечении улицы Кирова и 25-ой Рабочей. В аварии столкнулись легковушка и «Камаз». В результате аварии у легковушки сильно поврежден перед машины. На фото видно, как из-под капота идет дым.

Водитель большегруза осматривает поврежденияФото: vk.com

«Камаз» в аварии тоже пострадал. На фото видно, как водитель осматривает повреждения машины. На месте уже работают сотрудники ГИБДД. Они и выяснят все обстоятельства аварии. О пострадавших в аварии пока не сообщается.