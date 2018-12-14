Мэр Фадина попросила не называть «кишкой» одну из улиц Омска

СЕГОДНЯ 10:20 2018-12-14T10:20:19+03:00

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В Омске одну из улиц на Левом берегу местные жители именую «кишкой». Речь идет о дороге под мостом имени 60-летия ВЛКСМ недалеко от «Арены-Омск». Как оказалось, унее есть официальное название – улица Шаронова. Об этом написала мэр города Оксана Фадина в своем Instagram.

Местные жители жаловались мэру в комментариях, что «кишку» возле «Арены-Омск» совсем не чистят и не приводят в порядок. На просьбу жителей отреагировала мэр города:

- Поскольку некрасивое название «кишка» для любой дороги не самое подходящее имя, в связи с чем с коллегами и сами заинтересовались где же имя? Спешу поделиться: улица название имеет - улица ШАРОНОВА, - написала Фадина.

Также мэр сообщила, что улица уже сдана и ее приведут в порядок до конца года. Там установят предложенные омичами знаки по ограничении скорости движения и запрещению обгона.