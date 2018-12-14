2018-12-14T09:27:33+03:00
Общество

В Омске появится торговый комплекс имени Летова

Комплекс откроют в Чкаловске
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске появится торговый комплекс имени ЛетоваВ Омске появится торговый комплекс имени ЛетоваФото: vk.com
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Омичи в соцсетях разметили фотографию огромного банера, который висит на одном из домов в Чкаловске. На рястяжке написано, что в микрорайоне в скором времени откроется торговый комплекс с названием «Летов». Напомним, что имя омского музыканта хотели дать аэропорту, но в итоговый лист голосования фамилия Летова не попала. После этого в Омске именем Летова был назван частный аэропорт. Но и на этом жители города не остановились.

Омичи в комментариях, похоже, не особо рады такому событию. Они возмущены, что многие хотят прославиться на имени известного музыканта. По словам омичей, такая пиар-компания музыканту бы не понравилась.

- Бред какой! Игорь Федорович бы, мягко говоря, не одобрил! – пишут жители города в комментариях.

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