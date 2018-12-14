2018-12-14T08:18:30+03:00
Общество

Мама омского школьника, которого травят учителя, боится его возвращения в гимназию

Накануне в учебном заведении прошел круглый стол, но вместо разрешения конфликт только еще больше разгорелся
Анна МИКУЛА
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Напомним, тревогу забила мама школьника Ромы Графа. У подростка произошел конфликт сначала с классной руководительницей, а потом и с директором гимназии № 62, где он учится. Все из-за того, что ученик ушел с занятия - а по сути принудительных работ по чистке снега - не отпросившись. По словам Натальи Граф, не ее сына началась настоящая травля, к которой педагоги подключили других детей и их родителей.

Ситуация получила широкую огласку. Сейчас в учебном заведении проходят проверки прокуратуры и минобразования. Тем временем, мама школьника пока не знает, как можно разрешить этот конфликт - руководство гимназии на контакт не идет. Из круглого стола, который обязали провести сотрудников учебного заведения, ничего конструктивного не получилось.

- Вы думаете, представители гимназии № 62 рассказали, что делают, чтобы вернуть Романа в школу? Нет. Ни одного варианта не предложили. Одни амбиции и агрессия, - рассказывает Наталья Граф. - Я сказала, что нашей семье достаточно будет извинений от руководства гимназии для того, чтобы этот конфликт прекратился. Я достаточно компромиссный человек и не требую никаких «кровавых расправ». И что вы думаете? Директор восприняла это предложение «в штыки», а завуч и вовсе устроила истерику и сбежала.

Мама школьника переживает, что учиться в гимназии ему не дадут. Директор школы угрожает ей судебными разбирательствами. По словам Натальи, присутствовавшая на встрече омбудсмен по правам ребенка встала на сторону учебного заведения.

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