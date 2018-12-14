2018-12-14T07:54:31+03:00
Происшествия

В Омске пьяный водитель пытался скрыться после ДТП и врезался снова

В аварии никто серьезно не пострадал
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Пьяный водитель в Омске хотел уехать с места аварии, но врезался в еще одну машинуПьяный водитель в Омске хотел уехать с места аварии, но врезался в еще одну машинуФото: Росгвардия по Омской области
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В ночь на пятницу случилась авария с пьяным гонщиком. Водитель на отечественной машине проехал на «красный» на большой скорости. Он врезался в «Хонду», которую откинуло на обочину. Виновник хотел уехать с места аварии, но столкнулся с еще одной машиной марки «Ниссан». Водителя смог остановить только дорожный знак «Стоп», в который он тоже врезался.

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, их сотрудники подъехали, когда водитель хотел скрыться во второй раз. Они и задержали нарушителя. В разбитом автомобиле у него находились полупустые бутылки из-под коктейлей, но он отказался проходить освидетельствование. Водителя задержали и доставили в полицию.

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