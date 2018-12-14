В Омской области при пожаре погиб пенсионер

СЕГОДНЯ 07:37 2018-12-14T07:37:26+03:00

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Трагедия произошла в селе Ингалы Большереченского района Омской области. Пожар случился в двухквартирном доме села. Из-за неправильного устройства печи пожар случился в трехкомнатной квартире 83-летнего пенсионера.

Пожилой мужчина не заметил возгорания, все произошло глубокой ночью. В это время он спал и попросту задохнулся в дыму, спасти его не удалось. Соседи вызвали пожарных, которые тушили огонь около двух часов.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, огнем была повреждена только квартира пенсионера. Квартира соседей не пострадала.