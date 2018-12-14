Омичей напугал странный свет над Левобережьем

14 Дек. 07:19 2018-12-14T07:19:35+03:00

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Омичи в соцсетях разметили фотографию со странным свечением над Левым берегом города. Как пишет мужчина, разместивший фотографию, свет очень яркий и появляется довольно часто. Особенно хорошо свет видно в городке Нефтяников в Лукьяновке.

Некоторые омичи даже предположили, что в наш город прилетели инопланетяне. Ведь загадочное свечение довольно мощное, оно поднимается столбом высоко в небо, и его видно издалека. Из-за свечения в этом районе ночью становится светло, как днем.

Знающие местные жители всех успокоили и сказали, что не стоит переживать. Загадочное свечение исходит от теплиц в поселке Дружино. Такой свет над Левым берегом появляется каждую зиму, а вот летом он почти незаметен.