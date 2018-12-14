2018-12-14T07:19:35+03:00
Общество

Омичей напугал странный свет над Левобережьем

Свечение появляется там часто [фото]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
Омичей напугал странный свет над ЛевобережьемОмичей напугал странный свет над ЛевобережьемФото: vk.com
Изменить размер текста:

Омичи в соцсетях разметили фотографию со странным свечением над Левым берегом города. Как пишет мужчина, разместивший фотографию, свет очень яркий и появляется довольно часто. Особенно хорошо свет видно в городке Нефтяников в Лукьяновке.

Некоторые омичи даже предположили, что в наш город прилетели инопланетяне. Ведь загадочное свечение довольно мощное, оно поднимается столбом высоко в небо, и его видно издалека. Из-за свечения в этом районе ночью становится светло, как днем.

Знающие местные жители всех успокоили и сказали, что не стоит переживать. Загадочное свечение исходит от теплиц в поселке Дружино. Такой свет над Левым берегом появляется каждую зиму, а вот летом он почти незаметен.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мэр Фадина попросила не называть «кишкой» одну из улиц Омска
Ободранную елку в одном из дворов Омска убрали после жалоб жителей
Впервые в Омске пройдет региональный детский турнир по хоккею с шайбой «ЧЕМПИОНИК»
Успей стать волшебником!
Жителей предостерегают от покупки некачественной пиротехники
В Крутой Горке пройдет лыжная гонка
В Омске появится торговый комплекс имени Летова
Неравнодушные омичи перед Новым годом делают добро
«Дом.ru» и канал Nickelodeon приглашают омичей на новогоднюю елку
Власти ведут информационную работу с омичами на тему мусорной реформы
Омская область оказалась внизу экологического рейтинга
Омичам рассказали, как выгоднее платить за мусор по новой системе
Мама омского школьника, которого травят учителя, боится его возвращения в гимназию
В Омске пьяный водитель пытался скрыться после ДТП и врезался снова
Омичам рассказали, что они должны сделать до вступления в силу новой системы вывоза мусора
В Омской области при пожаре погиб пенсионер
Власти будут следить, как омичи содержат мусорную площадку у домов
Минприроды: Вода в местах полыньи в Иртыше и Оми нормальная
В Омске будут судить застройщиков, похитивших 700 млн