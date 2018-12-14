2018-12-14T06:59:33+03:00
Общество

Минприроды: Вода в местах полыньи в Иртыше и Оми нормальная

Станислав МУХИН
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Вода не замерзает даже в сильный мороз.Вода не замерзает даже в сильный мороз.Фото: vk.com
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Не утихают разговоры в городе о полыньи на Иртыше и Оми. Вода в некоторых местах речек не замерзает даже в 20-градусные морозы. Жители пытаются разобраться в причинах аномалии. Версий у омичей много: одна из самых основных - в воду сливают грязные стоки с промышленных предприятий. Они якобы и не замерзают.

Жители не раз просили власти разобраться и взять пробы воды. Наконец, недавно это было сделано. И стали известны результаты проб состояния воды в местах, где есть полынья.

- По результатам отбора проб и мониторинга качества воды в реках Иртыш и Омь превышения концентрации вредных веществ не зафиксированы, – уточнили в пресс-службе регионального Минприроды.

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