В Омске будут судить застройщиков, похитивших 700 млн

14 Дек. 06:58 2018-12-14T07:28:32+03:00

Обещанные дома они так и не возвели

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В Омске будут судить двоих руководителей жилищно-строительных кооперативов «Центральный-1» и «Центральный-2». Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, с 2007 по 2014 год похитили денежные средства 404 пайщиков возглавляемых ими кооперативов, предназначенные для строительства трех многоквартирных домов в Центральном округе Омска. Дома так и не построили, а деньги забрали себе. В результате преступных действий руководителями кооперативов были похищены около 700 млн рублей.

- Вину в совершении преступлений они не признали, мер по возмещению ущерба не приняли, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. - В этой связи в рамках уголовного дела частью потерпевших были заявлены гражданские иски о возмещении ущерба.