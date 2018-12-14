В Омск приехала партия из 100 новых комфортных маршруток

СЕГОДНЯ 06:51 2018-12-14T06:51:53+03:00

Теперь туда будет удобно зайти мама с колясками и инвалидам

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В Омске появились 100 новых маршруток «Газель Некст» в комплектации «доступная среда». Их закупили в пассажирском предприятии №8. Информация о новом транспорте появилась в соцсетях. В скором времени Омск ждет и пополнения 100 новыми большими автобусами. Они приедут в наш город до конца декабря.

Новые маршрутки стали доступнее для людей с инвалидностью – теперь в них можно заехать на инвалидном кресле. Проще будет и мамам с колясками. У новых муниципальных «Газелей» широкие двери и много пространства внутри, так что в них не будет тесно.

Вероятно, такие «Газели» будут обслуживать мало востребованные маршруты, где пассажиропоток не такой большой. Пускать на таких маршрутах большие автобусы невыгодно – они будут «возить воздух».