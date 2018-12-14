2018-12-14T08:45:17+03:00
Общество

Власти ведут информационную работу с омичами на тему мусорной реформы

Станислав МУХИН
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В новой системе уборки ТКО есть масса важных нюансов.В новой системе уборки ТКО есть масса важных нюансов.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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С 1 января отвечать за вывоз мусора будет единый региональный оператор ООО "Магнит". В новой системе уборки ТКО есть масса важных нюансов, но не все собственники в курсе. Власти проводят с жителями регулярные встречи, на которых ведут информационную и разъяснительную работу.

- Мы постоянно встречаемся с жителями, я выступаю на радио и телевидении. Рассказываем омичам о нюансах новой системы вывоза мусора. Все зависит от того, насколько массовый зритель привык прислушиваться к такого рода информации, - комментирует начальник Госжилинспекции Омской области, член Общественной палаты Александр Бурых. - Мы используем все площадки и возможности, чтобы донести все тонкости для максимального числа собственников. Честно говоря, у меня пока не создалось ощущение, что большое количество жителей знает, что происходит в системе решения экологических проблем, в том числе в теме мусора. Но время еще есть. Сейчас многие люди, как и в случае, когда мы только начинали платить за капитальный ремонт, говорят, что не будут платить. Но нужно понимать, что если собственники выбрали форму расчета через управляющую компанию, эти деньги спишут с общего счета дома. Правильно ли это?

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