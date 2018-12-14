2018-12-14T07:38:11+03:00
Общество

Омичам рассказали, что они должны сделать до вступления в силу новой системы вывоза мусора

Станислав МУХИН
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Собственникам нужно действовать уже сейчас.Собственникам нужно действовать уже сейчас.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В 2019 году Омская область перейдет на новую систему вывоза мусора. Отвечать за это будет теперь единый региональный оператор. Но собственникам нужно действовать уже сейчас. Власти подробно разъяснили детали новой мусорной системы. Периодически в городе проходят встречи с жителями и представителями управляющих компаний.

- Самое главное, что нужно сделать собственникам – посмотреть, есть ли санитарная площадка в территориальной схеме. Это можно сделать на сайте регионального министерства природы, - рассказал начальник Госжилинспекции Омской области, член Общественной палаты Александр Бурых. - Если ее нет, значит, надо принимать решение, чтобы ее внесли туда. И тут возникает сложность: а она физически у вас есть хотя бы? Если да, то нужно выяснить, на чьем земельном участке стоит санитарная площадка. И нужно разобраться: вас устраивает, как это есть, или собираетесь искать пути решения. И тогда уже следующий шаг – информируете минприроды, чтобы они внесли изменения в территориальную схему и оператора, который будет уведомлять о ней возчиков мусора.

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