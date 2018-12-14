2018-12-14T07:03:43+03:00
Общество

Власти будут следить, как омичи содержат мусорную площадку у домов

Теперь это обязанность собственников, если она на их земле
Станислав МУХИН
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Региональный оператор не успевает начать работать с 1 января.Региональный оператор не успевает начать работать с 1 января.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Уже известно, что региональный оператор по вывозу мусора ООО "Магнит", с 1 января 2019 года, скорее всего, не начнет работать. Компания не подала необходимые документы и РЭК Омской области из-за этого не успевает принять новый тариф для регоператора. Это значит, что с нового года омичи продолжать платить за вывоз мусора по-старому - в квитанциях управляющих компаний. Региональный оператор, по прогнозам экспертов, приступит к работе не раньше февраля-марта.

- Задача Государственной жилищной инспекции Омской области – отследить наличие или отсутствие договора, проконтролировать периодичность вывоза мусора и состояние санитарной площадки возле многоквартирных домов, - комментирует ситуацию начальник Государственной Жилищной инспекции по Омской области, член Общественной палаты Александр Бурых. - В этих границах надзорная деятельность нашего ведомства. Если периодичность уборки нарушена – работаем с региональным оператором, если проблемы с площадкой – устраняем нарушения с жителями. Если не заключен договор, то работаем с лицом, которое его не заключило.

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