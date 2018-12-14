2018-12-14T04:54:37+03:00
Общество

Жителям частного сектора в Омске тоже придется заключать договор с мусорным оператором

Об этом рассказали эксперты
Станислав МУХИН
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Региональный оператор приступит к работе ориентировочно в феврале-марте следующего года.Региональный оператор приступит к работе ориентировочно в феврале-марте следующего года.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В 2019 году на территории Омской области за вывоз мусора будет отвечать единый региональный оператор ООО "Магнит". Все жители заключат договор с этой компанией. Она же начнет выставлять собственникам свои квитанции за услугу. Это касается и жителей частного сектора в Омске.

- В законе четко прописаны способы накопления мусора. Если с 1 января оператор не приступает к работе, то в частном секторе убирать отходы будут по-старому. Сейчас там действует система накопления в черных пластиковых мешках, - говорит начальник Госжилинспекции Омской области, член Общественной палаты Александр Бурых. - Убирает их, как правило, машины Управления дорожного хозяйства и благоустройства. Жители выставляют эти мешки, а грузовики их забирают. Услуга эта для жителей частного сектора и сейчас платная. У них заложена строчка «вывоз мусора» в квитанции за электроэнергию. Хотя, конечно, были люди, которые уклонялись и не оплачивали услугу. Но вообще практика такая. Потом жители частного сектора будут заключать публичный договор с мусорным оператором, и уже он решит, кто станет возить отходы. Тут есть нюансы.

Региональный оператор приступит к работе ориентировочно в феврале-марте следующего года.

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