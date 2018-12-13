Глава Жилинспекции: В январе омичи продолжат платить за мусор в квитанциях УК

13 Дек. 19:16 2018-12-13T19:18:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Изменения в системе вывоза мусора в Омской области откладываются на неопределенной период. Предполагалось, что с 1 января убирать отходы будет уже региональный оператор. Но для него не успели утвердить тариф в РЭК.

- Если тариф на вывоз мусора для регионального мусорного оператора мы не успеваем принять, то ничего не меняется. Все останется по-прежнему, как работали, так и продолжим. Я говорю об этом на всех встречах с жителями, - комментирует ситуацию начальник Госжилинспекции, член Общественной палаты Омской области Александр Бурых. - Мы продолжим платить за мусор в квитанции управляющей компании. Строчки «вывоз мусора» с нового года там останутся. Сейчас там идет 1 рубль 51 копейка за ежедневный вывоз и 50 копеек – крупногаборитный мусор. Так как в середине месяца мы не сможем менять систему уборку отходов – это повлечет за собой множество сложных перерасчетов, нужно будет рассчитаться с подрядчиками – поэтому региональный оператор, думаю, начнет работать на месяц позже. Это идеальный подход. Невозможно ведь 10 дней возить по-старому, 10 дней по новой системе. Ничего пока не меняется и для управляющих компаний.