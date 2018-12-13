2018-12-13T14:27:20+03:00
Общество

Пассажирам омского вокзала теперь придется проходить через рентген

Рентгенотелевизионный интроскоп просканирует сумки омичей
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Чтобы попасть на омский вокзал теперь нужно пройти рентгенЧтобы попасть на омский вокзал теперь нужно пройти рентгенФото: пресс-служба администрации города Омска
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Омский пригородный вокзал установил рентгенотелевизионный интроскоп для сканирования сумок омичей. Теперь осмотр багажа займет гораздо меньше времени, а пронести в сумках запрещенные предметы теперь будет невозможно – их сразу распознает умная машина. Такие аппараты уже установлены на входе в аэропорт и при таможенном досмотре.

Как сообщили в пресс-службе «Омск-Пригород», рентгеновское излучение не причинит вреда продуктам в сумках омичей, ведь излучение аппарата ничтожно мало. Также железнодорожники планируют потратить около 14 миллионов рублей на модернизацию системы видеонаблюдения. Первый этап будет завершен уже к концу этого года. Таким образом, пригородный вокзал станет намного безопаснее.

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