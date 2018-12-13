2018-12-13T14:27:20+03:00
Общество

Пассажирам омского вокзала теперь придется проходить через рентген

Рентгенотелевизионный интроскоп просканирует сумки омичей
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
Чтобы попасть на омский вокзал теперь нужно пройти рентгенЧтобы попасть на омский вокзал теперь нужно пройти рентгенФото: пресс-служба администрации города Омска
Изменить размер текста:

Омский пригородный вокзал установил рентгенотелевизионный интроскоп для сканирования сумок омичей. Теперь осмотр багажа займет гораздо меньше времени, а пронести в сумках запрещенные предметы теперь будет невозможно – их сразу распознает умная машина. Такие аппараты уже установлены на входе в аэропорт и при таможенном досмотре.

Как сообщили в пресс-службе «Омск-Пригород», рентгеновское излучение не причинит вреда продуктам в сумках омичей, ведь излучение аппарата ничтожно мало. Также железнодорожники планируют потратить около 14 миллионов рублей на модернизацию системы видеонаблюдения. Первый этап будет завершен уже к концу этого года. Таким образом, пригородный вокзал станет намного безопаснее.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Омичка хотела купить в интернете телефон, а получила камни в посылке
В Омске хотят штрафовать пациентов, которые пропускают визиты к врачу
К стоматологу – с улыбкой
Сбербанк поможет выбрать подарок на Новый год
В Омске пенсионер 8 часов искал свой дом, пока не помогли росгвардейцы
В Омске подорожали свежие овощи, сахар и курятина
В Омске бизнесмен обманул тюрьму на 7 млн и получил 3 года колонии
В центре Омска человек упал с моста и разбился
Сердобольная пенсионерка хотела помочь омичке, а лишилась 68 тысяч
«Росводоканал Омск» приглашает горожан на День открытых дверей
В Омске разрешили открыть кинотеатр «Первомайский»
В Омской области под суд пойдет рыбинспектор, избивший браконьера
Омичи в шоке от ободранной елки, которую установили во дворе
Жаловаться на проблемы во время воинской службы можно через анонимные ящики в частях
В Омском парке появился «европейский каток» под открытым небом
КВН Start-up: кто выиграет финал?