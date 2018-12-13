В Омске хотят штрафовать пациентов, которые пропускают визиты к врачу

СЕГОДНЯ 13:19 2018-12-13T13:19:30+03:00

Все из-за того, что стало пропадать много талонов на прием

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На сегодняшнем заседании комитета по соцполитике депутат регионального Законодательного Собрания Нурлан Картабаев поднял вопрос об ответственности пациентов за визит к врачу. Как оказалось, доля пациентов, которые пропустили прием, сейчас составляет около 30%.

Эти данные подтвердила и замминистра здравоохранения Омской области Людмила Шукиль, сообщает «Новый Омск». По ее словам, сейчас в нашем регионе введена технология «бережливая поликлиника» - специалисты заранее обзванивают пациентов и спрашивают, придут ли те на прием. К сожалению, сами заболевшие редко отменяют визиты - они просто не приходят, если обстоятельства меняются.

Сейчас пациентов, которые неоднократно игнорируют назначенный у врача прием, заносят в черный список, и врач делает им выговор, но никаких санкций к ним не применяют. Глава территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимир Спинов заявил, что таких необязательных людей нужно штрафовать. Некоторые депутаты предложили и вовсе лишать безответственных омичей медицинских полисов.