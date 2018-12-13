В Омске пенсионер 8 часов искал свой дом, пока не помогли росгвардейцы
Пожилой омич ушел из своего дома по улице Фугенфирова около шести часов вечера накануне. Его родственники стали беспокоиться, когда пенсионер не пришел домой к ночи и обратились в полицию.
Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, во время патрулирования улицы Комарова уже около 12 часов ночи их внимание привлек пожилой мужчина, который растерянно шел по улице. Он постоянно оглядывался по сторонам. Росгвардейцы подъехали к нему и предложили помощь. Оказалось, дедушка вышел на прогулку и потерялся. Он совсем не помнил своего адреса и бродил по улице уже восемь часов в поисках дома.
Мужчину доставили в отдел полиции, откуда его смогли забрать родственники, потерявшие дедушку.