В Омске пенсионер 8 часов искал свой дом, пока не помогли росгвардейцы

13 Дек. 11:50 2018-12-13T11:50:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Пожилой омич ушел из своего дома по улице Фугенфирова около шести часов вечера накануне. Его родственники стали беспокоиться, когда пенсионер не пришел домой к ночи и обратились в полицию.

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, во время патрулирования улицы Комарова уже около 12 часов ночи их внимание привлек пожилой мужчина, который растерянно шел по улице. Он постоянно оглядывался по сторонам. Росгвардейцы подъехали к нему и предложили помощь. Оказалось, дедушка вышел на прогулку и потерялся. Он совсем не помнил своего адреса и бродил по улице уже восемь часов в поисках дома.

Мужчину доставили в отдел полиции, откуда его смогли забрать родственники, потерявшие дедушку.