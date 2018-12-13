В Омске подорожали свежие овощи, сахар и курятина

СЕГОДНЯ 10:58 2018-12-13T11:02:25+03:00

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В среднем за ноябрь цены в Омской области выросли на 0,6 процента. По данным Омскстата, больше всего подорожали свежие овощи: свежие огурцы (в 1,5 раза), помидоры (в 1,4 раза), капусту (на 28,8%). Из овощей также подорожали чеснок (на 6,3%) и лук (на 4,5%). Отмечено повышение цен на крупы и бобовые (на 1,6%). Среди других продуктов питания выросли цены на сахар (на 4,9%), куриные яйца (на 4,2%), мясо птицы (на 4,1%), фарш (на 3,5%).

А вот макароны, красная икра, вареные колбасы, гречка и подсолнечное масло немного снизились в цене (на 0,9-3,5%). Также подешевели апельсины (на 21,5%), яблоки (на 3,3%), картофель (на 3,0%), морковь (на 2,7%), лимоны (на 1,9%), свекла (на 1,1%).