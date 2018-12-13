В Омске бизнесмен обманул тюрьму на 7 млн и получил 3 года колонии

СЕГОДНЯ 10:37 2018-12-13T10:37:19+03:00

Омский бизнесмен обманул тюрьму на 7 миллионов и получил 3 года колонии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Областной суд сегодня вынес приговор омскому бизнесмену, который поставлял в исправительное учреждение изношенное молочное оборудование. Бизнесмен заключил госконтракт с колонией №13 на поставку оборудования. Как выяснилось позднее, бизнесмен поставил туда изношенное старое оборудование.

Как сообщили в областной прокуратуре, колонии был нанесен ущерб в размере 7 миллионов рублей. На бизнесмена завели уголовное дело, и суд дал ему в качестве наказания 3 года условно. Также он должен быть возместить ущерб в полном объеме.

Гособвинитель оспорил решение суда первой инстанции, теперь горе-предпринимателю предстоит отсидеть 3 года в колонии общего режима.