В центре Омска человек упал с моста и разбился

СЕГОДНЯ 10:23 2018-12-13T10:32:50+03:00

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Вечером среды с Комсомольского моста упал человек. Свидетели вызвали полицию, но тело мужчины провалилось под лед и из реки его пока не вытащили. Как сообщили в пресс-службе следственного комитета, родственников погибшего еще не нашли. Его личность пока также не установлена. Сейчас следователи проводят проверку.

У силовиков нет ответа на вопрос, почему омич упал. Возможно, мужчина был пьян или он спрыгнул сам. По описанию свидетелей на вид омичу было около 20 лет.

В районе Комсомольского моста как раз не замерзла часть Оми, там образовалась полынья. Именно туда и упал молодой человек. В Иртыше сильное течение, оно, скорее всего, и унесло тело.